Altun: Türkiye, seçim sonrasında çıkarlarını merkeze alan dış politikasını muhafaza edecek

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "2023 seçimleri sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Türkiye, kendi çıkarlarını merkeze alan dış politikasını ve yükselen profilini muhafaza edecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avusturya merkezli APA haber ajansının, sorularını yanıtladı. Altun, tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla küresel ölçekte bir gıda krizinin engellendiğini belirtti. Kurulan mekanizmanın şimdiye kadar sorunsuz çalıştığına işaret eden Altun, bunun kendilerini daha kapsamlı girişimlerde bulunma konusunda cesaretlendirdiğini söyledi. Irak ve Suriye'de yaşanan iç karışıklıkların Türkiye'ye ve tüm bölgeye ciddi bir maliyet oluşturduğunu dile getiren Altun, benzer bir durumun Karadeniz'de yaşanmasını arzu etmediklerini söyledi.

Öte yandan Altun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde mevcut sorunların üstesinden geleceğine hiçbir şüphe bulunmadığını da sözlerine ekledi.