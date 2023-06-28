Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Görüştü
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan'daki son seçimler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı. NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinin bulunulduğu telefon görüşmesinde ilk fırsatta bir araya gelme konusunda da mutabık kalındığı ifade edildi.
CUMHURBAŞKANI Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan'daki son seçimler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı. NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinin bulunulduğu telefon görüşmesinde ilk fırsatta bir araya gelme konusunda da mutabık kalındığı ifade edildi.