Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan'daki son seçimler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı. NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinin bulunulduğu telefon görüşmesinde ilk fırsatta bir araya gelme konusunda da mutabık kalındığı ifade edildi.