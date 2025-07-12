Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

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CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu, Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, üyeliğine Yusuf Öksüzömer atandı. Ayrıca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı ve bu suretle boşalan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren atandı, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir görevden alındı ve bu suretle boşalan Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Esma Ersin atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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