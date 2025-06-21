Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, bazı bakanlık ve çeşitli üst düzey devlet kurumlarında atama ve görevden almalar gerçekleşti.

4 BÜYÜKELÇİLİKTE DEĞİŞİKLİK

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Hollanda Krallığı Büyükelçisi Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Büyükelçiliği'ne Litvanya Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği'ne Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan atandı.

BAKANLIKLARDA ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Kaan Esener atandı. Milli Eğitim Bakanlığında ise açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığı'na Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı'na Eyyup Tanyıldız, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Öztimur atandı. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine 23, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliklerine ise 25 yeni isim atandı.

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMALAR

Karara göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mesut Türkay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Osman Kılınçel ve Nurettin İnce, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Barbaros Murat Köse, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Nuray Serdaroğlu Erbil, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Çağlar Kaya, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Fatih Gökyurt, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Cem Erdem atandı.

ADLİ TIP KURUMU'NDA ATAMALAR

Karar ile birlikte Adli Tıp Kurumu'nda; Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliği'ne Uzm. Dr. Ajda Ağırbaş, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliği'ne Doç. Dr. Figen Tunalı Türkdoğan, Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği'ne Uzm. Dr. Hasan Gökçay getirildi.