Cumhurbaşkanlığı 68 bakan yardımcısı atamasını Resmi Gazete'de yayımladı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 17 bakanlığa yapılan 68 bakan yardımcılığı ataması Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 17 bakanlığa yapılan 68 bakan yardımcılığı ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atamaları yapılan bakan yardımcıları şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan.