Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde oy sayım işlemleri tamamlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. tur seçimi oy sayım işlemleri çoğu okulda tamamlandı. Beylikdüzü'nde Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'nda oy torbaları alkışlarla taşındı. Maltepe, Üsküdar ve Esenler'de kullanılan oylar polis kontrolünde İlçe Seçim Kurulları'na taşınıyor.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde oy kullanımı saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy sayımlarının da tamamlanmasının ardından oy torbaları görevliler tarafından İlçe Seçim kurullarına taşınmaya başladı. Beylikdüzü'nde Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'nda oy torbaları alkışlarla servis aracına konuldu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Maltepe'deki okullarda kullanılan oylar ise, oy kullanma işleminin bittiği saat 17.00'den itibaren sayılmaya başlandı. Sayılan oylar çuvallara konularak sandık başkanları tarafından polis kontrolünde Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müzahir Sille Spor Salonu'na getiriliyor.

Üsküdar'da da sayılan oylar, polis kontrolünde İlçe Seçim Kurulu'na getirilmeye başladı. Sayılan oylar çuvallara konularak sandık başkanları tarafından polis kontrolünde İlçe Seçim Kurullarına getirildi. Üsküdar'da kullanılan oylar, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nun Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonuna ulaştırıldı. Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.

Esenler'de de kullanılan oylar, polis kontrolünde İlçe Seçim Kurullarına getiriliyor. Esenler'de sayılan oylar saat 18.30 sıralarında Hakkı Başar Spor Tesisi'ne getirildi.