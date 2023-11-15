Cumhurbaşkanı Yılmaz: "Tarih bilgisinden yoksun toplumlar nereye gideceğini bilemez"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katıldı. Yılmaz, "Tarih bilgisinden yoksun toplumlar nereye gideceğini bilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu başkent Lefkoşa'da temaslarına devam ediyor. Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin açılışını yapan Yılmaz yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40'ıncı yıldönümünde müzenin Kuzey Kıbrıs'a kazandırılıyor olması son derece anlamlıdır. Kıbrıs'ta köklü Türk tarihinin yaşatılması ve aktarılması için öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, KKTC tarafında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımı sunuyor, müzenin yapımını üstlenen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ediyoruz. Niyet hayırlıysa akıbette hayırlıdır. Gurur verici bir eser" dedi.

"Tarih bilgisinden yoksun toplumlar nereye gideceğini bilemez"

Tarihin bir milletin sadece hafızası değil, geleceğine ışık tutan, ilham veren ve yol gösteren kayıtlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Tarih bilgisinden yoksun toplumlar nereye gideceğini bilemez. Tarih şuuru dediğimiz hadise var, gelecek nesillere aktarmak başta gelen vazifelerimizden biridir. Bu çerçevede Kıbrıs'ta Türk tarihinin bugünlere ışık tutacak şekilde ele alınması, bu alanda eserlerin teşvik edilmesi ve tarih öğretiminin iyileştirilmesi Kıbrıs Türk halkı adına son derece kıymetlidir" dedi.

"Tarihin mayası insandır ve insan ancak bu belleği geleceğe taşıyabilir"

KKTC'yi izole etmeye çalışan çeşitli uluslararası güçler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ne kadar izoleye etmeye çalışırlarsa çalışsınlar kapılar bitmez, yeni kapılar açarak geliştireceğiz. Buradaki müzedeki kapılar kapatmaya çalışanlara güzel bir örnek olmuş. Tarihin mayası insandır ve insan, ancak bu belleği geleceğe taşıyabilir. Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi gibi mekanlar eliyle yaşanmışlıklar, bugün gibi canlılığını korur. Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin Kıbrıs Türk tarihini Osmanlı dröneminden 1974 Barış Harekatı'na ve KKTC'nin kuruluşuna kadar aşamalar ile aktarması önemli. Müze, ziyaretçilere tarihi en çarpıcı haliyle aktarıp, onları tarihin içinde hissettirecek şekilde dizayn edilmiş durumda" dedi.

Müzenin turistler, ziyaretçiler için son derece önemli bir mekan olacağını ifade eden Yılmaz, "Müze bir yandan uluslararası ziyaretçilere Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini anlatırken, diğer yandan çocuklarımıza ve gençlerimize bu vatanın hangi şartlarda ne mücadelelerle kurulduğunu hatırlatacaktır. KKTC Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumlar ile ülkemizden Etimesgut Belediyesi'ne, müzenin yeniden yaptırılması ve hizmete sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi. - LEFKOŞA