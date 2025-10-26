Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Açma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fesih kararı almış olan terör örgütünün bugün itibariyle bazı açıklamalar yapmış olması, yeni bazı adımlar atıyor olması olumlu yönde değerlendirilen bir ilerlemeyi göstermektedir. Bu sürecin bu anlayışla devam etmesini diliyoruz. Fesih kararının, silahları bırakma kararının en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz." dedi.

Yılmaz, Küçükçekmece'deki Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Açma Töreni'ndeki konuşmasında, İslam kültür ve medeniyetinde, hayatın camiyle başlayıp camilerin çevresinde geliştiğini söyledi.

Camilerin ibadet mekanı olmanın yanında, eğitim, istişare, dayanışma ve sosyal hizmet işlevleriyle toplumun gelişiminde belirleyici bir rol üstlendiğini kaydeden Yılmaz, cami yaptırmanın, hem inanç hayatının güçlenmesine hem de toplumsal bütünlüğün korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Yılmaz, camilerin kültür merkezleriyle birlikte planlandığında, dini hayatın yanı sıra kültürel, eğitsel ve sosyal faaliyetlerin de yürütüldüğü çok yönlü mekanlara dönüştüğünü anlatarak, "İstanbul, yedi tepesinden minareleriyle göğe uzanan, kubbeleriyle duaya karışan bir şehirdir. Zeynebiye Camii'nin tamamlanmasıyla bu kadim siluete, Küçükçekmece'den yeni bir mana halkası eklenmiş oldu. Uzun yıllardır Türkiye'deki Caferi toplumunun dini, kültürel ve sosyal merkezi olarak kabul edilen eski Zeynebiye Camii, 1978 yılında mütevazı imkanlarla inşa edilmişti." diye konuştu.

Caminin ilk olarak 40 kişilik yapıldığını belirten Yılmaz, "Fiziki büyüklüklerle mana anlamında büyüklükler farklıdır. İlkleri yapanlar, kısıtlı imkanlarla iş yapanlar her zaman çok kıymetlidir. O gün o 40 kişilik camiyi yapanlara buradan şükranlarımızı iletiyoruz." dedi.

Yılmaz, adını Kerbela hadisesinden sonra İslam toplumuna yeniden direniş, sabır ve hakikat bilincini kazandıran Hazreti Zeyneb'ten alan caminin, kısa sürede Caferi vatandaşların buluşma noktası haline geldiğini belirterek, "Kadınsız bir toplumun tam anlamıyla ilerlemesi, gelişmesi, insani değerleri yaşatması mümkün değildir. Ülke olarak iyi bir noktaya gideceksek bunu kadınıyla erkeğiyle topyekün başaracağız. Bu anlamda, bu güzel camimizin özellikle Hazreti Zeyneb'in adıyla isimlendirilmesi son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Caminin inşa sürecine ilişkin bilgiler veren Yılmaz, "Hangi dönemde olursa olsun, kim yapmış olursa olsun hayırlı işlere katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle camilerimizin, ibadet mekanlarımızın siyasetten, siyasi tartışmalardan uzak tutulmasının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Yılmaz, Türkiye'deki 86 milyonun her bir ferdinin hangi mezhepten olursa olsun birinci sınıf vatandaş olduğunun altını çizerek, "Kerbela denince bağrı yanan, Hz. Hüseyin anılınca 'ah' eden her Müslümana düşen, Kerbela'yı doğru okumak ve anlamaktır. Yeni Kerbelalar yaşamamak için birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkmak, hakkın ve hakikatin yolunda olmaktır. Fitne zamanlarında basiret ve ferasetle hakikati görmektir. Tıpkı Hazreti Hüseyin gibi zulme ve haksızlığa karşı çıkmaktır. Irk, dil, renk, mezhep, coğrafya ayrımı gözetmeksizin müminler topluluğu olarak omuz omuza vermek, dayanışma ahlakını kuşanmaktır. Kerbela hadisesi, bize her çağda adaletin, vicdanın ve kardeşliğin ne denli kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır." açıklamalarında bulundu.

Son dönemde dünyanın çatışmaların, zulümlerin ve adaletsizliklerin girdabında yol aradığını kaydeden Yılmaz şöyle devam etti:

"Ne Yezidler ne de Kerbelalar eksiliyor maalesef. Bugün de aynı hadiseleri farklı isimler altında yaşıyoruz. Bugün Netenyahu Hükümeti Yezid'in geleneğini devam ettiriyor esasında. Bugün ki şartlarda Yezid'in yaptıklarını yapıyor, bunları görmemiz lazım. Güç, merhameti bastırdığında çıkar, vicdanın önüne geçtiğinde Kerbelalar maalesef yeniden yaşanıyor. Gazze'de çocukların gözyaşında, masumların sessizliğinde, insanlığın vicdanı bir kez daha imtihan veriyor. Gazze'de yaşanan soykırım, insanlığın vicdanında derin bir yara açmıştır. Gazze bugün, mazlumun sesiyle dünyaya adalet diye haykıran bir Kerbela'dır. Susuz kalan bebeklerin feryadı, açlığa mahkum edilen ailelerin sabrı, bize Hüseyin'in çadırındaki direnci hatırlatır."

"Filistinlilerin yanında sonuna kadar durmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, "Kerbela, bugünkü şartlarda adalet arayışımızın en önemli dayanaklarından biridir. Bu acı tablolar karşısında, insanlığın sesi olabilmek büyük bir sorumluluktur. 86 milyon milletimizin, Filistinli mazlumlarla atan kalbini temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatının her döneminde bu sorumluluğu hakkıyla taşıyan bir lider olarak, zulmün karşısında adaletin, susturulmaya çalışılan mazlumların her platformda gür sesi olmuştur, olmaya devam edecektir. Tarihin doğru tarafında duran ülkemiz, Ukrayna'dan Suriye'ye, Gazze'den Yemen'e kadar uzanan coğrafyalarda, mazlumların yanında bir iradeyi temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik gayretleri ve katkıları sonucunda Gazze'de ateşkes zemininin oluştuğunu, insani yardımların bölgeye ulaşmasının sağlandığını dile getiren Yılmaz, "Sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve kalıcı bir çözüm için başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin'e giden yolun açmasını yürekten temenni ediyoruz. O günü görünceye kadar mazlum ve haklı Filistinlilerin yanında sonuna kadar durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Terörsüz bir Türkiye hedefinin en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz"

Yılmaz, Türkiye'nin hem haklı hem de güçlü olarak mazlumların hakkını sonuna kadar savunacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye hem sınırlarının ötesinde barışın tesisine katkı sunmakta hem de içeride birlik ve istikrarını pekiştirmektedir. Fesih kararı almış olan terör örgütünün bugün itibariyle bazı açıklamalar yapmış olması, yeni bazı adımlar atıyor olması olumlu yönde değerlendirilen bir ilerlemeyi göstermektedir. Bu sürecin bu anlayışla devam etmesini diliyoruz. Fesih kararının, silahları bırakma kararının en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Süreç uzadıkça dezenformasyonlar, provokasyonlar artacaktır. Türkiye'de ve bölgemizde barış, huzur istemeyen güçler bu sürece çomak sokmaya çalışacaklardır. Bu silah bırakma, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge hedefinin en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz."

Meclis'in bu konuda kurduğu bir komisyon olduğunu belirten Yılmaz, "Terörden kurtulmuş Türkiye, terörden kurtulmuş bölge kaynaklarımızın kalkınmamız için, insanlarımız için çok daha etkin bir şekilde kullanılması demek. Terörün olmadığı bir Türkiye, bir bölge demokratik standartlarımızın yükselmesi açısından çok daha uygun ve elverişli bir ortam demek. Önümüzdeki süreçlerde tüm farklılıklarıyla milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin pekiştiği bir dönem olmasını yürekten diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, adaletin, refahın, huzurun yüzyılı yapmaya kararlıyız. Kökeni, inancı, düşüncesi ne olursa olsun her bir vatandaşımız bu yürüyüşün bir parçasıdır." şeklinde konuştu.

Yılmaz, herkesin inancına saygılı olduklarını, devlete düşen herkesin inancını en rahat şekilde yaşayabileceği ortamı hazırlamak olduğunu anlatarak, "Hiç kimse bir başkasını asimile etmeye, zorla kendisine benzetmeye çalışmasın. Herkes özgür bir ortamda inancını yaşasın." dedi.

Törende, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri Revnak Alanı'na ilk kazma ve kürekleri vurarak temsili temel açma gerçekleştirdi.

Törene, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, siyasi parti il başkanları, vakıf ve dernek başkanları, yurt dışından dini kurum temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.