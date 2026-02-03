Haberler

Yeni Anayasa Çalışmaları Hızlanıyor

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine yakın süreçte toplu bir sunum gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazeteci tarafından yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorulan soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, komisyonun düzenli bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini kaydederek, "Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Anayasa çalışmalarında esas görev Meclis'in. Bu konuların Meclis'te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık. Bu işin Meclis'te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin. MHP çalışmasını bitirmişti, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama henüz bu aşamada nihai bir takvim veremeyiz. Cumhurbaşkanımıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine yakın süreçte toplu bir sunum gerçekleştireceğiz" cevabını verdi. - ANKARA

