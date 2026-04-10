Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı Kadın Kolu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnanıyoruz ki Türkiye'nin yarınları kadınların liderlikleri, emekleri ve başarılarıyla şekillenecek, yükselecek. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda kadınların da yüzyılı olacaktır." dedi.

Yılmaz, bir otelde düzenlenen, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasına ICAPP Kadın Kolları Başkanı seçilen AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka'yı tebrik ederek başlayan Yılmaz, Göka ve yardımcılarının bu görevi layıkıyla, en iyi şekilde yapacağına yürekten inandığını söyledi.

Yılmaz, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından itibaren kadınların hayatın her alanında ve öncelikli olarak da yönetim mekanizmalarında yer almasının güçlü toplum hedefinin ana başlıklarından biri olduğunu ifade etti.

Gazze'de yaşanan soykırım, süren insanlık dışı yıkım, Ukrayna'da savaş, İsrail-ABD ile İran savaşının bölgesel etkileri, iklim baskısı, gıda ve enerji güvenliğine dair riskler ile küresel ekonomideki kırılganlıkların ve karar süreçlerinin daha güçlü bir dengeyle yürütülmesi gerektirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Kadınların karar alma süreçlerinde daha görünür olduğu örnekler, krizlere verilen karşılığın daha dengeli, dikkatli, diyaloğa ve uzun vadeye odaklı bir çizgiye taşındığını göstermektedir." diye konuştu.

"Temsil oranı da yüzde 4,4'ten yüzde 19,83'e yükselmiştir"

"Kadın liderliğinin küresel çapta dönüştürücü gücüne en somut örneklerden biri, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi'dir." diyen Yılmaz, bugün artık ülkenin sınırlarını aşmış olan bu girişimin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 14 Aralık 2022 tarihli kararıyla 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmesiyle küresel düzeyde güçlü bir karşılık bulduğunu, bu örneğin, kadın liderliğinin çevre, kalkınma ve küresel işbirliği alanlarında nasıl dönüştürücü bir rol üstlenebildiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Yılmaz, AK Parti döneminde kadın hakları alanında kapsamlı ve güçlü dönüşümler gerçekleştirildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde kadınların ulusal ölçekte siyasette temsiline bakıldığında, AK Parti dönemi diyebileceğimiz son 23 yılda büyük bir mesafe alındığını görüyoruz. 2002 genel seçimlerinde AK Parti olarak ilk defa girdiğimiz ve parlamentoda güçlü şekilde bulunduğumuz ilk seçimde, sadece 24 kadın milletvekili vardı. Kadın milletvekillerinin toplam milletvekillerine oranı yüzde 4,4'tü. Bu kadar düşük seviyedeydi. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde 24 olan bu sayı 119'a çıkmıştır. Temsil oranı da yüzde 4,4'ten yüzde 19,83'e yükselmiştir. Yeterli mi? Tabii değil. İnşallah daha da yüksek seviyeleri önümüzdeki dönemde görürüz. Ama kat ettiğimiz mesafenin çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, kadınların hem genel hem de yerel düzeyde temsil seviyesinin hızla yükselmesini öngörmektedir."

"6 milyon civarında AK Parti döneminde kadın istihdamı oluşmuştur"

Bu doğrultuda Medeni Kanun, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda yapılan eşitlikçi reformlarla Türkiye'de ilgili mevzuatın, kadın-erkek fırsat eşitliği ilkesini gözeten ve kadına yönelik şiddete sıfır tolerans tanıyan bir yapıya kavuştuğunu belirten Yılmaz, "Kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik, matematik odaklı STEM alanlarında güçlendirilmesini ve yapay zeka, enerji ve mühendislikte geleceğin teknoloji liderleri arasında daha fazla kadının yer almasını temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. 2018-2023 döneminde Türkiye'de kadına odaklı ilk kapsamlı plan olma özelliği taşıyan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hayata geçirilmiştir. Planda eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım, medya olmak üzere önceliklendirdiğimiz 5 temel alanda yenilikçi adımlar gündeme getirilmiştir." dedi.

Yılmaz, 2005 yılında Türkiye'de 4,8 milyon kadının istihdam piyasasında iş sahibiyken bugün bu rakamın 10,8 milyona ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"6 milyon civarında AK Parti döneminde kadın istihdamı oluşmuştur. Bu son derece önemli bir gelişme. Kadınların iş gücüne katılım oranı yine aynı dönemde yüzde 21,3'ten yüzde 36,2'ye yükselmiştir. 2028 hedefimiz, orta vadeli hedefimiz bunu yüzde 40'ın üstüne ilk aşamada çıkarmak, sonra da çok daha üst seviyelere taşımaktır. Yükseköğretim görmüş kadınlarda bu rakamın yüzde 70'lere geldiğini biliyoruz. Türkiye'de eğitime yaptığımız yatırımlar, iş gücü piyasalarımız başta olmak üzere, önümüzdeki dönemde büyük değişimlerin zeminini oluşturmuştur. Bu saatten sonra hiçbir şey yapmasak bile önümüzdeki dönemde kadınların iş gücüne katılımında ve girişimciliğinde çok büyük bir artış olacağını rahatlıkla söyleyebilirim."

"Türkiye Yüzyılı aynı zamanda kadınların da yüzyılı olacaktır"

Kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla finansman, eğitim ve dijitalleşme alanlarında teşviklerin sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu yıl kalkınmayı eşitlikten, sürdürülebilirliği kadının gücünden ayırmayan bir anlayışla Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi vizyonunu kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki Türkiye'nin yarınları kadınların liderlikleri, emekleri ve başarılarıyla şekillenecek, yükselecek. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda kadınların da yüzyılı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın en önemli başarılarından biri de başörtüsü konusunda attığı adımlar olmuştur. Maalesef ülkemizde uzun yıllar son derece anlamsız bir yasak uygulanmıştır, hem eğitimde hem çalışma hayatında. Bu konuda atılan adımlarla bugün başı açık, başı örtülü tüm kadınlar temel haklardan, eğitim hakkından, çalışma hakkından eşit şekilde yararlanmaktadırlar. Temsil hakkından da eşit şekilde yararlanmaktadırlar. Bu durum, ülkemizde bir zamanlar vesayetçi bir takım yapıların iddia ettiği gibi gerilimler oluşturmamış, tam tersine ülkemizin potansiyelini hem kalkınmada hem demokraside çok daha üst bir seviyeye taşımıştır. Kadınların siyasetten ekonomiye, bilimden sanata, toplumsal hayatın her alanında daha güçlü yer aldığı bir gelecek daha dengeli, adil ve sürdürülebilir bir dünyanın anahtarıdır. Bu doğrultuda sergilediğimiz iradeyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda dünyanın adalete, merhamete, hukuka ve barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, kadınların da buna büyük bir güç vereceğine inandığını sözlerine ekledi.