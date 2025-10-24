Haberler

Cevdet Yılmaz, Ukrayna Zirvesi'nde

Cevdet Yılmaz, Ukrayna Zirvesi'nde
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu"nun Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu"nun Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi'ne katıldım. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda; ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin temasları ve Koalisyonun siyasi-hukuki altyapısına ilişkin hazırlıklar kapsamlı biçimde ele alındı. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
