Cevdet Yılmaz, Ukrayna Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu"nun Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi'ne katıldım. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda; ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin temasları ve Koalisyonun siyasi-hukuki altyapısına ilişkin hazırlıklar kapsamlı biçimde ele alındı. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA