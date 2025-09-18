Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türk Dünyasını refahına katkı sunmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek'te düzenlenen Kırgızistan- Türkiye 12. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ortaklığımız, cumhurbaşkanlarımızın her fırsatta bir araya gelerek sergiledikleri stratejik vizyonun somut bir çıktısıdır. Bu stratejik vizyonu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altındaki faaliyetlerimizle ve bölgesel ölçekte de güçlendirerek Türk Dünyasını refahına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'da temaslarını sürdürüyor. Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek'te düzenlenen Kırgızistan- Türkiye 12. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşma yapan Yılmaz, iki ülke cumhurbaşkanları taraflarından ortaya konulan güçlü irade ve ortak vizyon sayesinde ilişkileri 5 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te düzenledikleri Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı çerçevesinde kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini söyledi. Cevdet Yılmaz, "Ortaklığımız, sayın cumhurbaşkanlarımızın liderlikleri ve gerek ikili ziyaretler gerekse uluslararası platformlarda her fırsatta bir araya gelerek sergiledikleri stratejik vizyonun somut bir çıktısıdır. Bu stratejik vizyonu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altındaki faaliyetlerimizle bölgesel ölçekte de güçlendirerek Türk Dünyasını refahına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla Karma Ekonomik Komisyon toplantımız somut projeler üretmemiz ve ortak ekonomik hedeflerimize emin adımlarla ilerlememiz için bizlere bir yol haritası sunmakta. İş birliğimizin somut çıktılarının güçlenmesini sağlamaktadır" dedi.

"Kişi başına gelirimiz bu sene 17 bin doları aşmış olacak"

Son 20 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisinin OECD ülkeleri arasında ön sıralarda yer aldığını aktaran Yılmaz, "Geçen yıl ekonomik büyüklüğümüz 1,4 trilyon dolara yaklaştı. Bu yıl sonu itibariyle inşallah Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon doları ilk defa geçmiş olacak. Biz hükümete geldiğinizde 2002 yılında sadece 230 milyar dolarlık bir ekonomimiz vardı. Son 22 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğimizi belirtmek isterim. Kişi başına gelirimiz de bu sene inşallah 17 bin doları aşmış olacak. Başarıyla yolumuza devam ediyoruz. Bunu nasıl başardık. Güçlü istikrarlı siyasetle, güven ortamıyla ve doğru politikalarla yolumuza bu şekilde devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'ın da benzer bir ekonomik grafik çizdiğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, "Özellikle 2023-2024 yıllarında yüzde 9 büyüme performansı göstermeniz bu yıl çift haneli yüzde 11 büyüme beklemeniz çok büyük takdiri hak ediyor. Bugün dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyor dünya ekonomisi. Böyle bir dönemde böyle bir yüksek performans göstermenizi takdirle izlediğimizi ifade etmek istiyorum. Her iki ülkeden bu büyüme ile birlikte ticaretler artırılıyor. Bir zamanlar 1 milyar dolara nasıl ulaşır diye tereddüt ediliyordu. Bugün onu çok aşmış durumdayız. Şimdi yeni hedefimiz 5 milyar dolara yönelik çalışacağız ve bunu da başaracağımızdan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

"Türk şirketlerinin Kırgızistan'a doğrudan 2 milyar dolar yatırımı var"

Ticaretin yanı sıra yatırımların da çok önemli olduğunun altını çizen Cevdet Yılmaz, "Türk sermayesini sayarsanız, 2 milyar dolar bugün Kırgızistan'a doğrudan yatırımı var Türk şirketlerinin. Yine 1 milyar dolar civarında müteahhitlik projeleri gerçekleştirmiş durumdalar. Önümüzdeki dönemde de hem yatırımlarda hem bu tür altyapı projelerinde Türk firmaların çok daha fazla aktif olmasını arzu ediyoruz. Bugün de birlikte iş forumu düzenleyeceğiz. Orada da bu firmaların arasında özel sektörde bu iş birlikleri artırma yollarını arayacağız" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Bişkek'teki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nin büyük bir başarıyla hizmet sunmasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Bugün özel görüşmemizde sağlıkla ilgili kapsamlı bir değerlendirmemiz oldu. Sağlık Bakanlığımız bu konuları yakından takip edecek" dedi.

Yılmaz, Manas Üniversitesi için gümrük muafiyeti kararına dikkat çekti

Kırgızistan'da Maarif Vakfı faaliyetlerine de değinen Yılmaz, "Maarif Vakfı çalışmalarını takdirle izliyoruz. Son dönemde çok önemli inisiyatifler geliştirildi. Bu konuda da size teşekkür ediyoruz. Bugün yine bir müjde verdiniz. Manas Üniversitesi için gümrük muafiyeti kararı aldığınızı ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. 30'uncu yılına geldi Manas Üniversitesi. Dünyanın bin üniversite arasında yer alan Orta Asya'nın önde gelen üniversitelerinden bir tanesi. İnşallah Manas Üniversitesi nice yıllar hizmet etmeye devam edecek" diye konuştu.

Yılmaz, 62 eylem maddeli 11. KEK toplantısında 37 maddesini tamamladıklarını aktararak, "Yüzde 60'lık bir başarı performansımız var. Bugün ise 77 maddelik bir eylem planı imzalayacağız. Hem geçmişte yapamadıklarımıza devam edeceğiz hem de yeni eylemlerle zenginleştirmiş oluyoruz eylem planımızı. Ülkelerimiz arasında yasal altyapıları oluşturmak, mevzuatı uyumlaştırmak için yine anlaşmalarımız olacak" ifadelerini kullandı.

"Ortak lojistik merkezler oluşturmayı öneriyoruz"

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev de hedeflerinin iki ülke arasındaki ticareti 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu belirterek, "Kırgız ürünlerinin hızlı ve güvenilir şekilde sadece Türkiye pazarına değil, aynı zamanda Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ulaşması için ortak lojistik merkezler ve sertifikasyon alanları oluşturmayı öneriyoruz. Kırgızistan'da 2030 yılına kadar Ulusal Kalkınma Programını kabul edilmiştir. ve bunun ana yönlerinden biri bölgesel merkezlerin oluşturulması olarak belirlenmiştir. Yatırımlara gelince, bu alanın dinamik bir şekilde geliştiğini vurgulamak gerekir. Özellikle Türkiye Kırgızistan ekonomisine yatırım yapan önde gelen ülkelerden biri olmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Kasımaliyev ve Yılmaz, KEK 12. Dönem Toplantısı'nın prokotolünü imzaladı.

Toplantıda ayrıca Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Kırgızistan Toprak Kaynakları, Kadastro, Jeodezi ve Kartografi Ajansı arasında mutabakat zaptı, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) arasında 2025-2030 iş birliği eylem planı imzalandı. - BİŞKEK