Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tüm projeler, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin ürünleridir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Yüksek Mahkeme binası temel atma töreninde, "Tüm bu projeler, Türkiye ile KKTC arasındaki planlı ve sürdürülebilir iş birliğinin ürünleridir. 21 milyar liraya varan bir kaynakla bu yıl için bütün bu projelere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Yüksek Mahkeme binası temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Metehan'daki yerleşkeye değinerek başlayan Yılmaz, KKTC'nin egemenliğinin mimari ifadelerine ev sahipliği yapan, Türk devletinin kalbinin atacağı bu alanda olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs'ta artan yargı yükünün, uzmanlaşma ihtiyacı ve dijitalleşen süreçlerin yeni ve bütüncül bir yargı merkezini zorunlu kıldığını söyleyen Yılmaz, "Bugün bu zarureti bir yatırıma, bu ihtiyacı somut bir çözüme dönüştürüyoruz" dedi.

"Hedefimiz, KKTC'de adaletin iyi işlediği bir yapıyı kurmak, desteklemektir"

Yüksek Mahkeme binasının KKTC'nin yüksek yargı organının kurumsal kimliğine yakışır, kapsamlı ve çağın gereklerine uygun şekilde titizlikle planlandığını belirten Yılmaz, toplam 6 bin 500 metrekarelik alanda yükselecek yapının Anayasa Mahkemesi salonları, duruşma salonları, yargıç ve raportör ofisleri, arşiv birimleri ve tören salonu gibi bölümleriyle yargı mensuplarına daha düzenli, güvenli ve etkili bir çalışma ortamı sunacağını söyledi. Yeni binayla birlikte adalet hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını, karar alma süreçlerinin hız kazanacağını kaydeden Yılmaz, "Hedefimiz, KKTC'de adaletin iyi işlediği bir yapıyı ve bunun fiziki altyapısını en iyi şekilde kurmak, desteklemektir" diye konuştu.

"Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle yürümesi için sağlam bir devlet yapısı gereklidir"

Bugün yerleşke içinde bulunan KKTC Millet Kütüphanesi'nin de temelinin atıldığını belirten Yılmaz, yaklaşık 3 bin 600 metrekarelik yapı hakkında bilgi verdi. Kütüphanenin sadece kitapların sıralandığı bir mekan değil, aydınlık okuma salonları, verimli grup çalışma alanları, çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek özel bölümü ve arşiviyle bilgiye erişimi her zamankinden daha kolay hale getireceğini belirten Yılmaz, "Bu yeni kütüphane, özellikle gençlerimiz ve araştırmacılarımız için adeta bir nefes alma alanı, yeni fikirlerin yeşereceği bir ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle yürümesi için güçlü bir ekonomi, nitelikli bir eğitim, sağlam bir sağlık sistemi kadar sağlam bir devlet yapısı da gereklidir" diyen Yılmaz, "Bir ülkenin kalıcı gücü ve kurumsal itibarı yalnızca insan kaynağıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda işlevsel bir kurumsal yapı ve bu yapıyı destekleyen nitelikli yapılaşma ile doğrudan ilişkilidir" şeklinde konuştu.

"Adalet, güvenlik, sağlık, eğitim gibi hayati alanlardaki binalar sadece hizmet sunulan yerler değildir"

Bu tür binaların toplumsal hafızada yer eden yapılar olduğunu ve son derece önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Kurumların temsil değeri, sahip oldukları fiziki ve kurumsal altyapının gücüyle ilişkilidir. Eğer bir ülkede kurumlar arası görev ve yetki paylaşımı net değilse, süreçler verimli işlemiyorsa, bilgi akışı sağlıklı kurulamıyorsa bu durum hem vatandaşın devlete olan güvenini zayıflatır hem de dış dünyada bu devlete olan kurumsal imajı güçsüz hale düşürmüş olur" dedi.

Türkiye'nin KKTC'de bu riskleri ortadan kaldırmak, kurumsal yapıyı güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü pekiştirmek, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sistematik hale getirmek için planlı ve eş zamanlı adımlar attığını belirten Yılmaz, "Adalet, güvenlik, sağlık, eğitim gibi hayati alanlardaki binalar sadece hizmet sunulan yerler değildir. Aynı zamanda devletin ciddiyetini, vizyonunu ve halka bakışını da yansıtan mekanlardır. Çağın teknolojik imkanlarıyla donatılmış, çalışanların motivasyonunu destekleyen, vatandaşın kolaylıkla hizmet alabildiği bu yapılar, KKTC'nin itibarını da daha yukarı taşır" diye konuştu.

"Kıbrıs Türkü'nün geleceğe istikrarla yürümesi bizim için de son derece kıymetlidir"

Fiziki şartların yeterli olmasının tek başına kafi olmadığını da ifade eden Yılmaz, süreçlerin iyileştirilmesi, insan kaynağının güçlendirilmesi, dijitalleşme ve mevzuatın da güncellenmesi gerektiğini vurgulayarak, "En modern binada verimsiz süreçlerle başarı sağlanamayacağı gibi, en idealist personel de çağın gerisinde kalmış yapılarda potansiyelini tam olarak ortaya koyamaz. Bu nedenle KKTC için kurumsal kapasiteyi artırmakla birlikte, bu kapasiteyi taşıyacak çağdaş, fonksiyonel ve vatandaş odaklı hizmet binalarını da hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu anlayışın yansıması olarak bugün temeline harç koydukları Yüksek Mahkeme binasının yalnızca adalet sisteminin değil, kurumsal altyapının bütünü açısından stratejik bir adım olduğunu söyleyen Cevdet Yılmaz, öğleden sonraki programda Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin tanıtımını yapacaklarını hatırlattı. "Tüm bu projeler, Türkiye ile KKTC arasındaki planlı ve sürdürülebilir iş birliğinin ürünleridir. Geçtiğimiz günlerde sayın başbakan ile Türkiye'de imzaladığımız yeni ekonomik mali iş birliği programımız da bütün bu projelerin ana çerçevesini oluşturmaktadır. 21 milyar liraya varan bir kaynakla bu yıl için bütün bu projelere destek olmaya devam edeceğiz" diyen Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi bizim için de son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"Adadaki taraflar arasında iş birliği çabalarını destekliyoruz"

Bugünkü ziyaretinde 17-18 Mart'ta Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin himayesinde düzenlenen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı ve sonuçları hakkında da fikir teatisinde bulunma imkanı bulduğunu belirten Yılmaz, "Adadaki taraflar arasında farklı alanlarda geliştirilmesi öngörülen iş birliği çabalarını destekliyoruz. Bu çabalar hem Ada'daki iki devletin bir ortak çalışma kültürü tesis etmesine katkı sağlayacak hem de Ada'daki halkların hayatını kolaylaştıracak" diye konuştu.

"Böylesi bir çözüm Doğu Akdeniz'de istikrar ve refaha katkı sunacak"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna işaret eden Yılmaz, Tatar'ın bu vizyon doğrultusundaki kararlılığı ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmadaki eşsiz azminin yol gösterici olduğunu ifade etti. Yılmaz, Tatar'ın tarihin bu önemli döneminde üstlendiği bu hayati vazifeyle Kıbrıs Türk halkının haklı davasını büyük bir dirayet ve kararlılıkla taşıdığını belirtti. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde adil, kalıcı ve Ada'nın gerçeklerini temel alan bir çözüme kavuşturulmasının Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri olduğunu her fırsatta vurguladıklarını hatırlatan Yılmaz, "Böylesi bir çözüm Ada'nın tamamında istikrar, güven ve huzuru hakim kılacak, keza bunun da ötesine geçerek tüm bölgemizde, Doğu Akdeniz'de istikrar ve refaha katkı sunacak" dedi.

"Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye'nin 1571'den bu yana Kıbrıs Adası'nın kadim ve asli unsuru olan Türk halkının haklı ve onurlu mücadelesinde sarsılmaz bir şekilde yanında yer aldığını, bu tarihi duruşlarının asla değişmeyeceğini belirtti. Yılmaz, "Bugün olduğu gibi gelecekte de koşullar ne olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında, Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye, KKTC'nin her alanda kalkınması, refahının artması ve geleceğe güvenle yürümesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir" şeklinde konuştu.

Bugün temelini attıkları bu değerli yapıların kararlıklarının somut birer ifadesi olduğunu belirten Yılmaz, "KKTC'nin ekonomik büyümesi, sosyal gelişimi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçmesinde emeği bulunan kurumlara ve teknik ekibe teşekkür eden Yılmaz, Yüksek Mahkeme binasının ve Millet Kütüphanesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını diledi. KKTC'de önümüzdeki ay yapılacak Teknofest'e de değinerek herkesi davet eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cumhurbaşkanlığı ve meclis binalarının da açılacağını hatırlattı. - LEFKOŞA