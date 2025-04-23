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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şu ana kadar can kaybı yok"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme dair can kaybı olmadığını açıkladı. AFAD ve ilgili kurumların çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şu ana kadar can kaybı yok"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Şu ana kadar can kaybı yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen özel oturuma katıldı. Özel oturum öncesi basın mensuplarının İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem hakkındaki sorusu üzerine "İlgili kurumlarımı gerekli açıklamaları yapıyorlar. İstanbul'umuza geçmiş olsun diyoruz. Depremi hisseden vatandaşlarımız için AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımı çalışmalarını yürütüyor. Kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almakta fayda var. Şu ana kadar can kaybı yok. Valiliğimiz olsun kurumlarımız olsun tüm açıklamaları yapıyorlar. Farklı kaynaklara bakmamak gerekir. Resmi kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Politika
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