Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Klaveren ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yılmaz, görüşmede Türkiye ve Şili'nin diplomatik ilişkilerinin 2026 yılında 100. yılı olması kapsamında yapılacak etkinlikler, ekonomik ve ticari iş birliği, savunma sanayii alanındaki ortaklıklar, parlamentolar arası temaslar, Antarktika'daki çalışmalar ile turizm ve spor alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti. Yılmaz, "Türkiye olarak, Şili ile ilişkilerimize büyük önem veriyor, bu yapıcı diyaloğun iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Nazik ziyaretleri ve samimi iş birliği yaklaşımı için Sayın Klaveren ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.