Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın

Erdoğan, DEM Parti heyetini ağırlayacak! İşte tarihi
Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Şili diplomatik ilişkilerinin 100. yılı, ekonomik iş birliği ve diğer alanlardaki fırsatlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Klaveren ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yılmaz, görüşmede Türkiye ve Şili'nin diplomatik ilişkilerinin 2026 yılında 100. yılı olması kapsamında yapılacak etkinlikler, ekonomik ve ticari iş birliği, savunma sanayii alanındaki ortaklıklar, parlamentolar arası temaslar, Antarktika'daki çalışmalar ile turizm ve spor alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti. Yılmaz, "Türkiye olarak, Şili ile ilişkilerimize büyük önem veriyor, bu yapıcı diyaloğun iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Nazik ziyaretleri ve samimi iş birliği yaklaşımı için Sayın Klaveren ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.