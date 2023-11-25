Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' vesilesiyle, şiddetsiz bir Türkiye için 'şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temel değerlerimize ve aile birliğimize sahip çıkarak, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi güçlendirme çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, eğitimden yasal düzenlemelere kadar pek çok alanda yaptığımız çalışmalarla daha adil bir toplum için çaba harcıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yayımlanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile İlgili Genelge' de bu kararlılığımızı ve bütüncül yaklaşımımızı vurguluyor. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kadın, erkek, genç ve yaşlı her bireyimizi büyük ailemizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.