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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileriyle 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileriyle 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileriyle 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz."

Kaynak: AA / Politika

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