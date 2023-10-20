Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileriyle 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileriyle 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileriyle 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz."
Kaynak: AA / Politika