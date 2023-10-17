Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dâhil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2024...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2024 yılında 1 trilyon 133,5 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2024 yılında 1 trilyon 133,5 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika