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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dâhil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2024...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2024 yılında 1 trilyon 133,5 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2024 yılında 1 trilyon 133,5 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

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