Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Muğla'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi program için Muğla'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi program için Muğla'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Muğla'ya geldi. Yılmaz, Milas-Bodrum Havalimanı'nda Muğla Valisi İdris Akbıyık ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. - MUĞLA