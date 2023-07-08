Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC ile Yürütülen Projeleri Değerlendirdi

Görüşmenin ardından, Ercan Havalimanı'nın yeni pist ve terminalinin tamamlanması ve KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Başbakan ve kıymetli Bakanlarla bu kapsamda bugün yoğun bir gündemle bir araya geldik. KKTC'de ortaklaşa yürüttüğümüz projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele aldık. Başbakan Sayın Üstel ve Hükümeti ile Yeni Ercan Havalimanı başta olmak üzere işbirliği projelerinin öngördüğümüz takvimler çerçevesinde tamamlanarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hizmetine sunulması hususunda kararlılığımızı teyit ettik. KKTC'nin ne bürokratik süreçlerle ne de teknik sebeplerle kaybedecek 1 dakikası bile yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda uluslararası standartlarda hizmet verecek Ercan Havalimanı'nın yeni pist ve terminalinin hızla tamamlanması konusu bugünkü gündemimizin başında geliyor. Çabamız Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığı takvim çerçevesinde; yeni terminal binasının 20 Temmuz'a kadar hazır olacak şekilde yetişmesi yönündedir. Kıbrıs Adasının en büyük havalimanı, KKTC'nin cazibe vitrini olacak bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türkü'ne kazandıracağız. Bununla birlikte; KKTC'nin enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak ve kesin çözüm olacak 'Enterkonnekte Enerji Sistemi', Kıbrıs Türkü'nün temsiliyet mührü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projesi ve Bir diğer önemli ortak çalışmamız olan 'Derinya Sosyal Konut Projesi' gibi önemli kalkınma işbirlikleri gündemimizde yer almaya devam ediyor. Kıbrıs Türkü'nün kendi vatanlarında, hak ettiği refah içinde yaşaması, yıllardır hukuksuz biçimde uğradıkları ambargoların aşılmasını teminen KKTC Hükümeti ile ortak gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

KKTC ile iş birliğini her alanda daha da güçlendireceklerini bildiren Yılmaz, "Milli davamız Kıbrıs meselesini de ele alarak, Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu vizyona ülkemizin tam desteğini yineledik. Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesinin gerekliliği konusunda görüş birliğimizi ortaya koyduk. Ada'da bugün iki eşit halk, iki eşit devlet vardır. Ancak ve ancak bu gerçek etrafında şekillenen bir çözüm adil ve kalıcı olabilir. Ada'da varılacak çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağı aşikardır. Bu yöndeki samimi ve yapıcı gayretlere KKTC ile birlikte olumlu cevap vermeye her zaman hazırız. İşbirliğimizi gönüldaşlık temelinde; çözüm ve kalkınma odaklı bir anlayışla güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu duygularla Başbakan Sayın Ünal Üstel'e ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, Kuzey Kıbrıs'a muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerinde bulundu. (DHA)