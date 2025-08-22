Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(KKTC ile) Birlikte kalkınıyor, birlikte güçleniyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uzun zamandır insanlık dışı izolasyonlarla karşı karşıya bulunan KKTC'nin kalkınması ve gelişmesi bizim temel önceliğimizdir. Birlikte kalkınıyoruz, birlikte güçleniyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları kapsamında geldiği başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Basın mensuplarını selamlayarak sözlerine başlayan Yılmaz, 2 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, "Lefkoşa'da AFAD Başkanlığımızca yapılan Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin açılış töreni ve KKTC polisine hibe edilen araçların teslim törenine iştirak etmiştik. Bugün ise yeni bir program vesilesiyle buradayız. Her fırsatta gelmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim anlayışımız şu; masa başında iş olmaz. Sahada değilseniz sonuç alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşeceğini belirterek, "Akabinde bu akşam hükümet ortakları ve değerli milletvekilleriyle bir arada olacağımız yemekte görüş alışverişinde bulunacağız. Sonrasında ise Karpaz bölgesinde halkla buluşacak, Kıbrıslı kardeşlerimizin bizlerden talep ve beklentileri ile görüşlerini yerinde dinleme fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Yılmaz, E-Devlet mobil uygulama lansmanına katılacak

Yılmaz, yarın Cumhurbaşkanlığı'nda KKTC E-Devlet Mobil uygulama lansmanının gerçekleştirileceğini açıkladı. Yılmaz, "Vatandaşın hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran, devlet-vatandaş ilişkilerine yeni bir boyut kazandıran bir altyapıdan bahsediyoruz. İş dünyasıyla, çalışanlarıyla bütün vatandaşı etkileyecek bir süreçten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, KKTC'deki derneklerle de bir araya gelerek toplumun çeşitli katmanlarıyla görüş alışverişini sürdüreceğini belirterek, "Hem devlet kurumlarıyla hem de halkımızla gerçekleştirdiğimiz temaslarla işbirliğimizi güçlendiriyor ve birlikte atacağımız adımları istişareyle hayata geçiriyoruz. Her alanda sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle paylaşmayı, onların huzuru ve refahı için yorulmadan kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Görüşmelerimizde önümüzdeki dönemde işbirliğimizi kuvvetlendirme yolunda atabileceğimiz muhtelif adımları ve başlatabileceğimiz yeni projeleri ele alma imkanı bulacağız" dedi.

"Birlikte kalkınıyor, birlikte güçleniyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın önemine dikkat çekerek, "Uzun zamandır insanlık dışı izolasyonlarla karşı karşıya bulunan KKTC'nin kalkınması ve gelişmesi bizim temel önceliğimizdir. Birlikte kalkınıyoruz, birlikte güçleniyoruz. Yaklaşık 21 milyar TL'lik kaynağıyla 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, bugüne kadar ülkelerimiz arasında şimdiye kadar imzalanan en geniş mali imkanlara sahip işbirliği belgesidir. KKTC'nin kalkınma çabaları, milli davamızın bir parçasıdır" diye konuştu.

Altyapı, eğitim, turizm ve teknoloji

Yılmaz, altyapı yatırımlarının yanı sıra KKTC'nin eğitim, turizm ve teknoloji merkezi haline gelmesi için desteklerin sürdüğünü vurguladı. Yılmaz, "Ada Kıbrıs tanıtımlarımız sürerken, havayollarında daha uygun fiyatlarla uçuşlar başlamıştır. 20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin açılışlarını gerçekleştirmişti. Bu hafta da Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımı ile ülkemiz katkılarıyla yapılan Lefkoşa Jimnastik Salonu ve farklı bölgelerdeki futbol sahaları, tribün ve soyunma odalarının toplu açılışı gerçekleştirilmiştir. Özellikle gençlerimiz ve sevgili çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Hiç şüphesiz bu eserler kardeşliğimizin ve dayanışmamızın somut göstergeleridir" dedi.

"Sağlıkta son derece önemli bir atılım gerçekleştiriyoruz"

Yılmaz, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile ulaşımda sağlanan kolaylıklara işaret ederek, "Sağlıkta son derece önemli bir atılım gerçekleştiriyoruz, eski hastaneleri onarıyoruz. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı, hızlı bir şekilde hayata geçecek. Diğer hastanelerimizi de yenileyip kaliteyi arttıracağız. Şimdi de Pamuklu Devlet Hastanesinin yapımına ilişkin ihale sürecinin tamamlandığını ve sonbahar gelmeden temelinin atılacağını buradan müjdelemek isterim. Bu altyapı geliştikçe KKTC'nin, sağlık turizmi alanında da yeni imkanlara kavuşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KKTC'nin hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak, "İki devletli çözüm vizyonu temelinde Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak Ada'daki gerçeklerle uyumlu olarak mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bunun için de öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü uluslararası toplum tarafından tescil edilmelidir. Yeni bir müzakere süreci olacaksa, bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecektir. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türkünün yanında olmaya, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözümü güçlü şekilde desteklemeye, KKTC'nin hak ve hukukunu savunmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkını hak ettiği mertebeye ulaştırma gayreti içerisinde çabalarımızı el ele sürdüreceğiz. Milli davamıza sahip çıkmaya, KKTC'nin bağımsız, huzurlu, güvenli ve müreffeh geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - LEFKOŞA