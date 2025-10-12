Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Ulusal Birlik Partisinin 50. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ulusal Birlik Partisinin önümüzdeki dönemde de demokratik olgunluk içinde, halkın iradesine dayalı bir anlayışla Kıbrıs Türk halkının refahı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için yapıcı katkı vereceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Yılmaz, Lefkoşa'da, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 50. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, UBP'nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden doğan siyasi bir teşkilat olduğunu belirterek, köklerinin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesinin derinliklerinde olduğunu söyledi.

Yılmaz, bu çizginin Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonundan Türk Mukavemet Teşkilatına, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisinden Kıbrıs Türk Federe Devleti'ne uzanan tarihsel bir süreklilik içinde şekillendiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kurucu Genel Başkan Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesinin örgütlü ifadesi olarak 11 Ekim 1975'te bu partiyi kurmuştur. Bu vizyon, 8 yıl sonra 15 Kasım 1983'te Rauf Denktaş'ın Lefkoşa'da düzenlediği basın toplantısında duyurduğu şu cümleyle tarihi bir dönüm noktasına ulaşmıştır: 'Kıbrıs Türk halkı, kendi devletini ilan etmiştir. Bu devletin adı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Şu anda bulunduğumuz coğrafya, Kıbrıs'ın kuzeyi değildir; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.' Bu açıklama, UBP'nin kuruluş ideali olan tam bağımsızlık ve egemenlik hedefinin millet iradesiyle vücut bulduğu andır. KKTC'de çok partili hayatın yerleşmesi, serbest seçimlerle yönetimlerin değişmesi ve hukukun üstünlüğünün güçlenmesi bu dönemde kurumsallaşmıştır."

Bugün, KKTC'nin sahip olduğu demokratik yapının, yarım asırdır sürdürülen istikrar, temsil ve kurumsal süreklilik mirasının sonucu olduğunu dile getiren Yılmaz, UBP'nin "köklü geçmiş, onurlu gelecek anlayışı"nın, bu yarım asırlık tecrübenin özlü ifadesi olduğunu ifade etti.

"Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti, hukuku ve refahı milli davamızdır"

"Türkiye, Kıbrıs Türk halkına yönelik yaklaşımında daima partiler üstü, görüşler üstü bir anlayışla hareket etmiştir. Eğitimden altyapıya, sağlıktan dijital dönüşüme kadar her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasını kardeşlik, dayanışma ve ortak gelecek bilinciyle desteklemiştir" diyen Yılmaz, KKTC vatandaşı olan herkese hizmet etmeye çalıştıklarını, bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti, hukuku ve refahı milli davamızdır. Bağımsızlığına olduğu kadar kalkınmasına da her türlü desteği vermek bizim milli vazifemizdir ve bu anlayışla hareket ediyoruz. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahibi olarak, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescili yolundaki hak ve adalet mücadelesini ana vatan Türkiye'yle omuz omuza sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanı'mız bu sene Birleşmiş Milletler'de 4'üncü defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yaptı. Bunlar önemli dönemlerdir, önemli ifadelerdir. Hemen birtakım şeyler olsun diye belki, iyi niyetle bir acelecilik olabilir, bunu anlıyorum. Ama bu tür süreçler, ilmek ilmek dokunacak, uzun soluklu bir vizyonla gerçekleşir ve göreceksiniz, adım adım bu süreçleri yaşayacağız. Nasıl ki 60'lardaki o zulümlerden devletin kuruluşuna geldiysek önümüzdeki dönemde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası toplumun onurlu bir üyesi, tanınmış bir üyesi olarak yoluna devam edecektir. Er veya geç bu başarılacaktır. Kıbrıs Türkü'nün, adanın ortak sahibi değil, azınlık olarak kabul edildiği, eşit görülmediği bir anlayışın kabul edilmesi mümkün değildir."

"KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcisidir"

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunun tek yol haline geldiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu savunmak için icap eden her türlü adımı atmaya, her türlü desteği vermeye Türkiye'nin hazır olduğunu ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın geçen günlerde Gebele'de Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katıldığını hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce de birçok uluslararası ortamda, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni son derece etkili bir şekilde temsil etti. Gebele'deki bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Ben de doğrusu Türk devletlerine gittiğimde hep şunu ifade ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcisidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm Türk dünyasının bir varlığıdır ve bu ilişkiler de, her geçen yıl gelişmekte, ileriye gitmektedir. Önümüzdeki dönemde de göreceksiniz daha ileri adımlar zaman içinde atılacaktır."

Yılmaz, Türkiye'nin, ana vatan ve garantör devlet olarak gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türklerine ve KKTC'ye güçlü desteğini her daim sürdüreceğini vurgulayarak, "Ulusal Birlik Partisinin önümüzdeki dönemde de demokratik olgunluk içinde, halkın iradesine dayalı bir anlayışla Kıbrıs Türk halkının refahı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için yapıcı katkılar vereceğine yürekten inanıyorum. Ulusal Birlik Partisinin kurucusu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı ve bu vesileyle tabii Ulusal Birlik Partisinin yetiştirdiği tüm devlet adamlarını da saygıyla burada anmak istiyorum." diye konuştu.

UBP'nin 3 cumhurbaşkanı ve birçok başbakan çıkardığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Böyle bir partiden bahsediyoruz. Bu parti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetinin, demokrasisinin adeta bir sütunudur. Demokrasiler partisiz olmaz, partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Partiler ne kadar kurumsallaşırsa güçlü olursa demokrasiler de o kadar güçlü olur. Partiler ne kadar gençleri, kadınları, toplumun tüm kesimlerini siyasete katarlarsa o toplum o kadar demokratik olur. Ulusal Birlik Partisi hem devleti kuran bir parti olarak hem de demokrasiyi geliştiren, zenginleştiren bir parti olarak en güçlü alkışları hak ediyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UBP'nin 50. yılını kutladı, kuruluşundan bugüne bu partiye emeği geçen herkese teşekkür etti.