Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına destek olmayı tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına destek olmayı tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz." dedi.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, resmi olarak görevine başlayan KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile makamında bir araya geldi.

Baş başa görüşme öncesinde yapılan ortak açıklamada Yılmaz, 19 Ekim'de gerçekleşen KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine iştirak etmek üzere KKTC'yi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere, seçimler sonucunda Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha ortaya koyduğunu ve iradesini sandığa yansıttığını dile getirerek, "Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kıbrıs Türk halkına kalbi selamlarını ve Sayın Erhürman'a tebrik dileklerini iletmek istiyorum. Seçimler Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesini göstermesinin yanı sıra KKTC'deki yerleşmiş devlet geleneğini ve güçlü demokrasisini yansıtması anlamında önemlidir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda seçimlerin iki ülke ve tüm bölge için hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Sadece kendine oy verenlerin değil, tüm Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olduğunu, kimsenin kaybetmediğini, Türkiye Cumhuriyeti'yle dış politika başta olmak üzere yakın istişare içinde olacağına ilişkin açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçmesini sağlayan tüm adaylara, partilere ve kurumlara da tebriklerimi sunuyorum."

Yılmaz, 5'inci KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, ülkesine verdiği değerli hizmetlerden ve bu süreçte Türkiye ile yürüttüğü verimli işbirliğinden dolayı teşekkür ederek, edindiği tecrübeyle ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam edeceği inancını dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anavatan ve garantör Türkiye olarak tarihi, hukuki ve insani sorumluluklarımız çerçevesinde ve adanın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesi için durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına destek olmayı tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine destek vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her platformda savunmaya devam edeceğiz.

Bu kapsamda Tufan Bey'e tekrar "hayırlı olsun" diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na, kendisini en yakın zamanda Türkiye'de görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı olarak, ülkelerimiz arasındaki ortak çalışmalar başta olmak üzere KKTC ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme yolunda üstün başarılar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, devir teslim töreni öncesinde 5. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.