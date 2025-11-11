Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs meselesinde çözümün yolu adadaki gerçekliğin kabulünden, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinden geçmektedir. Bu haklı davayı tüm uluslararası platformlarda savunmaya ve dünyaya haykırmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Üstel ile açıklamada bulunan Yılmaz, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında şehit olanlara Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileyerek, ilgili kurumlar gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kamuoyuna daha detaylı bir bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin farklı bir nitelik arz ettiğine işaret eden Yılmaz, bu ilişkinin her şeyden önce bir gönül bağı olduğunu, ortak bir geçmiş ve değerlerden gelen, ortak bir kadere, gelecek ülküsüne sahip olmaktan kaynaklanan bir bağ olduğunu ve bu bağın hiçbir koşul altında sarsılamayacağını vurguladı.

Yılmaz, bu konuda fitne, fesat yapmaya, toplumun kafasında soru işareti çıkarmaya çalışanların, hiçbir şekilde iyi niyetli olmayan ve bu milleti tanımayan, değerlerini anlamamış insanlar olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu ortak zeminde, ortak değerler üzerinde de her alanda tabii ki iş birliğimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Her düzeyde görüşmelerimizi, istişarelerimizi devam ettireceğiz. Bugün hükümet ortaklarını ve Başbakanı burada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Perşembe günü de son yapılan seçimlerle Kıbrıs halkının sandıklarda seçtiği Sayın Cumhurbaşkanı Erhürman'ı, Sayın Cumhurbaşkanımız misafir edecekler. Dolayısıyla biz her düzeyde bu ilişkilerimizi, diyaloğumuzu sürdüreceğiz ve birliğimizi, beraberliğimizi devam ettireceğiz."

"Tarihimizin en büyük anlaşması"

Bugünkü görüşmelerde, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın da ele alındığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu yıl için uyguladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmamız 21 milyar Türk lirası seviyesinde tarihimizin en büyük anlaşması. Sayın Başbakan'la imzalamıştık ve etkili bir şekilde de hayata geçiriyoruz. Yollardan hastanelere, okullardan diğer tesislere, sanayiden tarıma, yerel yönetimlerden köylere hizmete birçok alanda bu kaynak Kıbrıs Türk halkının refahı için kullanılıyor, kullanılmaya da devam edilecek. Özellikle önümüzdeki süreçlerde girişimciliğin, üretimin desteklenmesi her alanda daha üretken bir ekonomik yapı oluşturulması yine bugün üzerinde durduğumuz konulardan biri oldu. Önümüzdeki dönem bunu daha somut birtakım çalışmalarla inşallah gündeme getireceğiz."

Yılmaz, ağustos ayında KKTC'de e-devlet hizmetlerini akıllı telefonlara taşıyan mobil uygulamanın tanıtımını yaptıklarını, geçen haftalarda KKTC Başbakan Üstel ile Türk Telekom'un adaya fiber altyapısı kazandırmasına dönük protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, bunun hem güvenlik hem de KKTC vatandaşları ve şirketlerinin daha ucuza, daha sağlıklı bir şekilde fiber altyapıdan istifade etmesi bakımından kıymetli bir proje olduğunu ifade etti.

Bir yıla yakın bir sürede adanın bu altyapısının tamamlanmış olacağını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bilişim adası yapma, özellikle bu dijital dünyada hem sosyal refah açısından hem de ekonomik açıdan ilerlemesi bakımından çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani sadece tüketiciler ucuz ve kaliteli hizmet almakla kalmayacak. Dijital ekonominin, bilişim ekonomisinin gelişimine de bu proje büyük bir ivme, büyük bir güç katmış olacaktır. Uzun yıllardır haksız, hukuksuz ambargolarla karşı karşıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Özellikle bu bilişim alanında, dijitalleşme alanındaki adımlar bu haksız ambargolara karşı da güçlü bir cevap oluşturacaktır diye inanıyorum."

"Haksız izolasyonları aşacağımıza yürekten inanıyorum"

Yılmaz, KKTC'nin istikrarını, gelir artırıcı reformlarını, toplumsal huzurunu çok önemli gördüklerini vurgulayarak, "Kıbrıs Türklerinin hürriyetini, hukukunu ve refahını hiçbir hesabi tutum içinde olmadan milli davamız olarak görüyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye olarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı, her halükarda her şart altında sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Bugünkü görüşmede, iki ülkenin Kıbrıs meselesine dair ortak duruşunu bir kez daha teyit ettiklerini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu husus açıktır ki Kıbrıs meselesinde çözümün yolu adadaki gerçekliğin kabulünden, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinden geçmektedir. Bu haklı davayı tüm uluslararası platformlarda savunmaya ve dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı on yıllardır süren haksız izolasyonları, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, kalkınma yolunda hız kesmeden aşacağımıza da yürekten inanıyorum.

Birkaç gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıldönümü kutlamaları için inşallah Lefkoşa'da olacağız. O gururu, o sevinci hep birlikte paylaşacağız. Bu vesileyle 42. yılına ulaşacak olan cumhuriyetin ebedi olmasını diliyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize en derin selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum."

Görüşmelerde, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova da yer aldı.