Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, enerji başta olmak üzere İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün aşamaları ile gündemdeki diğer konuları değerlendirildi. - ANKARA