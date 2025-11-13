Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Heyetini Kabul Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov ile görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra ticaret, yatırım, eğitim ve sağlık alanlarındaki işbirlikleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra kapsamlı stratejik ortaklığımız çerçevesinde ticaretten yatırımlara, eğitimden kültüre, sağlık alanındaki işbirliğinden TDT bünyesindeki ortak çalışmalarımıza kadar uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizi değerlendirdik.

Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını esas alan TDT çalışmalarında Kırgızistan'ın yapıcı katkılarını takdir ediyor, uluslararası platformlardaki yakın işbirliğimizin güzel bir örneği olarak COP31 adaylığımıza verdikleri destek için Sayın Baysalov'a ve Kırgız Hükümetine şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
Fener taraftarını çıldırtacak haber! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Fener taraftarını çıldırtacak haber! Ezeli rakibe gidiyor
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.