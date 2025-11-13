Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra kapsamlı stratejik ortaklığımız çerçevesinde ticaretten yatırımlara, eğitimden kültüre, sağlık alanındaki işbirliğinden TDT bünyesindeki ortak çalışmalarımıza kadar uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizi değerlendirdik.

Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını esas alan TDT çalışmalarında Kırgızistan'ın yapıcı katkılarını takdir ediyor, uluslararası platformlardaki yakın işbirliğimizin güzel bir örneği olarak COP31 adaylığımıza verdikleri destek için Sayın Baysalov'a ve Kırgız Hükümetine şükranlarımı sunuyorum."