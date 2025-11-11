Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gürcistan- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yılmaz mesajında, "Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamları ile ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
