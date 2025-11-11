Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gürcistan- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

