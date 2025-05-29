Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kutlu olsun. 572 yıl önce inançla, azimle ve büyük bir vizyonla gerçekleşen bu fetih, milletimizin tarih yazma kudretinin, medeniyet inşa etme iradesinin en büyük simgelerindendir. Bugün bu kutlu miras, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi her alanda daha güçlü, daha itibarlı ve daha müreffeh kılma vizyonuyla yeniden anlam kazanıyor, yeni zaferlerin ilhamı oluyor. Bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Arama Platformu da bu vizyonun somut tezahürlerinden biri olmuştur. Fethin yıl dönümü vesilesiyle, bu büyük zaferin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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