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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünü kutladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Dünyanın incisi, tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bizlere emsalsiz şehri emanet eden ve bu toprakları vatan kılan kutlu fethin fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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