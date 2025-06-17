Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, bölgesel güvenliği ve küresel istikrarı tehdit ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail ile İran arasında son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgesel güvenliği ve küresel istikrarı tehdit ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail ile İran arasında son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgesel güvenliği ve küresel istikrarı tehdit ettiğine dikkat çeken Yılmaz, "Bölgemizin ihtiyacı çatışmalar değil istikrardır. Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi değil, dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek bir risk ortamı oluşturur"

Uluslararası toplumun dikkatini, Gazze'de yaşanan ağır insani trajedinin çözümüne yoğunlaştırması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu çatışma uzadıkça sadece insani kayıplar değil, aynı zamanda çevresel tehditler ve ekonomik maliyetler de artacaktır. Bu çatışmalar uzadıkça petrol fiyatlarının yükselmesi ve ticaret hatlarının etkilenmesi ile birlikte, bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayan küresel sonuçlar doğuracaktır. Bu durum yalnızca Türkiye'yi değil, dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek bir risk ortamı oluşturur" açıklamalarında bulundu.

Odaklanılması gereken husususun diplomasi yoluyla sorunların çözülmesini belirten Yılmaz, "Türkiye olarak; barıştan, istikrardan ve adaletten yana tutumumuzu sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, bölgesel ve küresel barış açısından son derece kıymetlidir. Odaklanmamız gereken asıl husus; çatışmaları derinleştiren hamleler yerine, müzakereye zemin hazırlayan adımların atılmasıdır. Türkiye, bu yönde üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA