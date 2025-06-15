Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "İran'la yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran'la yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli" dedi.

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizin ihtiyacı istikrardır. Sorunların çözüm yolu çatışma değil, diplomasidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği yoğun temaslar, bölgesel ve küresel barış için son derece kıymetlidir. Daha fazla insani, çevresel ve ekonomik kayıplar yaşanmadan, tansiyonu düşürücü adımlar atılmalıdır. Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran'la yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti; uluslararası hukuku, insani değerleri, istikrarı, bölgemizde ve küresel düzeyde adaleti savunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA