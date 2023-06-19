Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmek üzere Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanlığı binasına geldi. Görüşme yerel saatle 10.20'de başladı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Tatar ile görüşmesi başladı

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapacağı görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmişti. Yılmaz, bugün KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme yapmak üzere Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanlığı binasına geldi. Cevdet Yılmaz ve Tatar'ın görüşmesi yerel saatle 10.20'de başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tatar ile görüşmesinin ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek