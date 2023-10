Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Huzur ve güven iklimini kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz"

VAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye terör örgütleri üzerinden diz çökertme teşebbüsünü yapanları devlet millet dayanışmasıyla hezimete uğratıldığını belirterek, "Van başta olmak üzere, ülkemizin her karış toprağına hakim kıldığımız huzur ve güven iklimini kimsenin bozmasına da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak dün akşam saatlerinde Van'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van YYÜ Akademik Yıl Açılış Programı ve Fahri Doktora Tevdi Töreninin ardından Tuşba ve Edremit belediyeleri toplu açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hizmete açılacak olan projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yaptığımız ve halen devam eden nice eserlerle Van ilimizi Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz. Terör tehdidinin sınırlarımızın dışına atılmasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgemizde gözle görülür iyileştirmeler olduğu bir gerçektir. Terörün en büyük zararını bu bölgede yaşayan insanımız gördü. Şimdi terörün olmadığı huzurun, güvenin olduğu bir ortamın en büyük faydasını da bölgede yaşayan insanlarımız görüyor ve görmeye devam edecek. Yıllarca anaları ağlatmayla kalmayıp, bölgenin kalkınmasını engelleyerek, refahının önüne geçenlerin ortadan kaybolmasıyla Van hakiki kimliğini bulmaya başlamıştır. Terörle mücadelemizin yanı sıra demokratik kazanımlar ile Van bugün huzur ve emniyet içindedir. Milletimiz her kökenden, her inançtan Her meşrepten insanıyla kardeştir diyoruz ve birliğimize, beraberliğimize sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre ve terörü besleyen odaklara karşı dik duruşuyla oluşan bu huzur ve güven ortamı bölgede kalkınmaya da güç vermektedir. Allah'ın izniyle Türkiye ortalamalarının oldukça üzerinde bir hızla bölgemiz kalkınacaktır, büyüyecektir, gelişecektir. Türkiye'ye terör örgütleri üzerinden diz çökertme teşebbüsünü yapanları da hep birlikte devlet millet dayanışmasıyla hezimete uğratılmıştır. Van başta olmak üzere ülkemizin her karış toprağına hakim kıldığımız huzur ve güven iklimini kimsenin bozmasına da müsaade etmeyeceğiz inşallah" diye konuştu.

"Gelecek yılın sonuna kadar Van'ımız çevre yoluna kavuşacak"

Son 21 yılda Van'a toplam 95 milyar 660 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Van'a değil, Türkiye'nin dört bir yanına bunu yaptık. Son dönemde dünyada yaşanan ekonomik şartlardan dolayı yatırım maliyetlerinde büyük bir artış oldu. Şu söylediğim rakamı şu anda yapsanız geçmişteki kadar fiziki bir yatırım gerçekleştiremezsiniz ama Türkiye çok şükür son 20 yılda bu kazanımları elde etti. Van-Hakkari yolu, Erciş-Muradiye-Çaldıran yolu, Van-Edremit, Gevaş-Bitlis il sınırı, Van-Özalp-Saray-Kapıköy yolu gibi birçok yatırımı tamamladık. Devam eden Van çevre yolu projesini inşallah gelecek yılın sonuna kadar açarak Vanlıların hizmetine sunacağız. Dolayısıyla gelecek yılın sonuna kadar Van'ımız çevre yoluna kavuşacak Allah'ın izniyle. Hem bölgesinin hem de buradan geçen uluslararası trafiğin işleyişini önemli ölçüde rahatlatacak olan çok büyük bir proje olan Van çevre yolu, inşallah hepinizin hizmetine girecek."

AK Parti'nin ülke yönetiminde olduğu gibi yerel yönetimlerde de adeta devrim yapmış bir parti olduğunu, Türkiye'de şehirlerin altyapısının AK Parti belediyeciliğiyle belli bir noktaya geldiğini dile getiren Yılmaz, "Belediyeyi bir hizmet aracı olarak gören, halkın hayatını iyileştirmek için belediyeyi bir aracı olarak görenler, gerçek anlamda halka hizmet edebilirler. Dolayısıyla biz belediyelere ideolojik bir kurum olarak bakmıyoruz. İnsanların kişisel kariyer yaptığı bir yer olarak da görmüyoruz. Halka hizmet etmenin birer aracı olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu anlayışla belediye hizmetlerinde yeni modellerle, yeni fikirlerle, yeni projelerle Van'da ve tüm Türkiye'de belediye hizmetlerini daha üst seviyelere taşıyacağız. Yollar, köprüler, tüneller, raylı sistemler, parklar, yeşillendirme çalışmaları, yaşanabilir çevre, düzenli caddeler ve sosyal politikalarla AK Partili belediyelerin olduğu her yerde belediye kültürü değişmiş, vatandaşlarımızın aldığı hizmet ve kalitesi üst düzeylere ulaşmıştır. Türkiye'de sosyal belediyecilik kavramı ve çözüm üreten belediyecilik kavramı yerleşmiştir. Refah sadece merkezi çabalarıyla yaygın bir şekilde artmaz. Yerelde yerel yönetimlerin hizmetleriyle yayılır ve artar. Kalkınma yerelden başlar. Sadece merkezi idarenin çalışmalarıyla bir yere kadar gidebilirsiniz. Ama yerelden de kalkınmaya bir destek geldiği zaman merkezle yerel buluştuğu zaman Asıl kalkınma o zaman ortaya çıkar. Bunun gayreti içindeyiz. Demokrasinin de kalkınmanın da yerelde başladığını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Önümüzdeki dönemde de şehirlerimizin ve insanlarımızın sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Büyük projelerimizi sürdüreceğiz. Yeni yeni projeler ekleyeceğiz. Bunun yanında katılımcı, vizyoner, girişimci belediyecilik anlayışını daha da güçlü hale getireceğiz. Şehirlerimizin her birini kendi tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel değerleriyle, marka şehirler haline getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine Erdoğan belediyeciliğiyle, memleket işi, gönül işi diyerek yerelde titizlikle çalışan AK kadroların belediyelerde gönüllere gireceğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tuşba ilçesinde hayata geçirilen Çok Amaçlı Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Toplu Konut ve Bedesten Çarşısı ile Edremit ilçesinde hayata geçirilen Makine İkmal Kampüsü, havuz, stadyum ve Millet Bahçesinin açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Van'daki programları son bulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın kentten ayrılması bekleniyor.