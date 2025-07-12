Cevdet Yılmaz: Güçlü ve büyük Türkiye huzurun ve refahın teminatıdır

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü ve büyük Türkiye sadece ülkemizde değil, bölgemizde de huzurun ve refahın teminatıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açılış konuşmasına ilişkin paylaşım yaptı. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kampında yaptığı tarihi konuşma ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cumhur İttifakı olarak; medeniyet değerlerimiz ve 100 yıllık Cumhuriyetimizin kazanımları ile Türkiye Yüzyılını dirayetli liderlik ve kararlılıkla inşa ediyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye sadece ülkemizde değil, bölgemizde de huzurun ve refahın teminatıdır. Bu yükseliş, ekonomik ve siyasi olarak daha adil bir dünyanın da muştusudur" dedi.