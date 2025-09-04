Haberler

Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu" liderler toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen çevrim içi katılacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün hibrit düzenlenecek toplantıda, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde gelinen son durum değerlendirilecek.

Avrupa'nın önde gelen ülkeleri ile AB ve NATO temsilcilerinin yanı sıra Japonya, Avustralya ve Kanada'nın da yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
