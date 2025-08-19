Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu" çevrimiçi liderler toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün gerçekleştirilecek olan "Gönüllüler Koalisyonu" çevrimiçi liderler toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

18 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sonrasında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün gerçekleştirilecek olan "Gönüllüler Koalisyonu" çevrimiçi liderler toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde gelinen son durumun değerlendirilmesi beklenmektedir. Gönüllüler Koalisyonu; Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcilerini, ayrıca Avrupa dışından Japonya, Avustralya ve Kanada gibi ülkeleri kapsıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
