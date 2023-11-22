Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Gazze'de geçici de olsa bir ateşkes sağlanması tabii ki olumlu bir adım" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de sağlanan ateşkesin olumlu bir adım olduğunu ama yeterli olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: " Gazze'de geçici de olsa bir ateşkes sağlanması tabii ki olumlu bir adım"

KONYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de sağlanan ateşkesin olumlu bir adım olduğunu ama yeterli olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. Yılmaz, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve partililerle buluştu. Teşkilatlanmanın önemine vurgu yapan Cevdet Yılmaz, "Teşkilat varsa belediyeler var. Teşkilat varsa milletvekilliği var, hükümet var. Parti olmadan, teşkilat olmadan hiçbirinin bir anlamı yok. Olması da mümkün değil. Dolayısıyla, partimiz ne kadar güçlü olursa hükümetimiz de yerel yönetimlerimiz de o ölçüde güçlü olur" dedi. Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın olmayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Son 20 yılda demokraside ve kalkınmada bu kadar mesafe aldıysak işte bu siyasi istikrarla, milletimizin bize verdiği güçle bunları sağladık. Bunun yerelde en güzel örneklerden biri de Konya. Konya'mızda da çok iyi bir istikrar var, huzur ortamı var. Birlik beraberlik var. Bu da bir bereket getiriyor. Yine istikrarın getirdiği bir birikim oluyor" şeklinde konuştu.

"Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet odaklı bir anlayıştır"

Daha fazla ili, ilçeyi, beldeyi AK belediyecilikle buluşturmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Yılmaz, "Önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçimlerde de inşallah AK belediyecilikle daha fazla ilimizi, ilçemizi, beldemizi buluşturmanın gayreti içinde olacağız. Yerel yönetimleri ikiye ayırıyoruz. Bir kısmı belediyeyi bir araç olarak gören veya kendi şahsi kariyerleri için bir basamak gibi görenler. Bir enstrüman, bir araç, bir yerlere atlama tahtası olarak kullanıyor. Bunlar genelde belediyeyi bir şov aracı olarak görüyorlar, bu anlayışla görüyorlar. Biz bu tarz belediyecilikten yana değiliz. Bizim desteklediğimiz belediye Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği. 90'lı yıllarda nasıl İstanbul'a geldiğinde o dağ gibi biriken çöpleri, su meselesini çözdüyse, o dönem merkezi idarede de bambaşka işler varken, imkanlar çok daha kısıtlıyken nasıl bunu başardı ise gerçekten amacı hizmet olan, haklarını verimli kullanır, halkın ihtiyaçlarını görür" ifadelerini kullandı.

"Bugün Gazze'de geçici de olsa bir ateşkes sağlanması tabii ki olumlu bir adım"

Gazze'de ve dünyanın farklı yerlerinde adaletsizlikler yaşandığını ifade eden Yılmaz, "Gözümüzün içine baka baka bütün hukuku, ahlakı, çiğneyen, hiçbir sınır tanımadan çocukları katleden, hastane bombalayan, ambulans bombalayan, sivil yerleşim alanlarını yok eden ve bunu da sadece 'ben güçlüyüm' diye yapan ülkeler görüyoruz. Bunlara ses çıkarmayanları görüyoruz aynı zamanda, sessiz kalanları görüyoruz. Bugün Gazze'de geçici de olsa bir ateşkes sağlanması tabii ki olumlu bir adım ama yeterli değil. Önemli olan kalıcı bir şekilde ateşkesin sağlanması, Türkiye'nin de savunduğu gibi iki devletli bir çözümün hayata geçirilerek hem bu insani trajedilerin sona erdirilmesi hem de bölgemize ve dünyaya huzur getirilmesi. Bir taraftan ateşkes için, diğer taraftan kalıcı bir barış için, huzur için Türkiye olarak gayret ediyoruz. Her türlü imkanımızı da görünür veya görünmez imkanımızı da harekete geçirerek Filistinli kardeşlerimize elimizden gelen tüm desteği veriyoruz" diye konuştu.