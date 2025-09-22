Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Memnuniyet Verici

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Yılmaz, bu adımın Filistin'deki işgalin sona ermesine katkı sağlamasını umuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Fransa da Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlığın yükselen tepkisi yönetimlerin kararlarına yansıyor. Atılan bu önemli adımı memnuniyetle karşılıyor, Filistin'de işgalin ve zulmün sona ermesine ve iki devletli çözüme katkı sunmasını temenni ediyoruz" dedi. - ANKARA

