Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla kullanılmaya...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir."
Kaynak: AA / Politika