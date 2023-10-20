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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla kullanılmaya...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA / Politika

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