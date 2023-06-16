Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir eğitim-öğretim döneminin daha sonuna geldik. Karne heyecanı yaşayan yavrularımızı, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ederim. Çocuklarımıza keyifli, bolca kitap okuyacakları, sosyal aktivitelerle kendilerini geliştirecekleri bir tatil diliyorum. İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.