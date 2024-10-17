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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Demiryolu Yatırımlarının Önemine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Demiryolu Yatırımlarının Önemine Dikkat Çekti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'deki demiryolu araçları fabrikasının açılışında, Türkiye'nin demiryolu ağının geliştirilmesine yönelik atılan adımların önemini vurguladı. Yerli ve milli üretimi artırma kararlılığının altını çizen Yılmaz, sektörün stratejik önemi ve istihdam fırsatlarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde demiryollarının yeniden ülkenin gündemine getirildiğini belirterek, "Demiryolu ağımızı geliştirmek için önemli adımlar attık" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde Aykal Demiryolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin demiryolu alanında attığı adımların ülkenin ulaştırma altyapısında büyük bir dönüşüm sağladığını vurguladı. AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde demiryollarının yeniden ülkenin gündemine getirildiğini belirten Yılmaz, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında demiryollarında ciddi bir hamle yapıldı. Ancak uzun yıllar bu alanda fazla bir gelişme olmadı. Son yıllarda ise demiryolu ağımızı geliştirmek için önemli adımlar attık. Demiryolları, önümüzdeki dönemde en önemli önceliklerimizden biri olacak" dedi.

Üretim tesisleri ile pazarlar arasında iltisak hatları kurarak sanayinin ve üretimin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, bu konu hakkında hassasiyetle durduklarını belirterek, bu yönde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Ülkeye döviz kazandırmış olacak"

Aykal Grup'un Türkiye'nin demiryolu taşımacılığında öncü firmalarından biri olduğunu anlatan Yılmaz, "Aylık en az 10 lokomotif ve 50 vagonun bakımını gerçekleştirme kapasitesiyle dışa bağımlılığı azaltmaktadır. Başka ülkelerden de buraya vagonlar lokomotifler gelecek ve burada hizmet görecek şirket elemanları tarafından. Dolayısıyla ülkeye döviz kazandırmış olacak. En önemli meselelerden biri bu malum. Bu anlamda da çok ciddi katkıları olacağını ifade etmek istiyorum. Burada üretilen lokomotifler ve vagonlar, ulusal şebekelerde, üretim tesislerinde ve yüksek güç gerektiren demiryolu taşıtlarında kullanılabilecek, bu sayede enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bu başarı, sadece Aykal Grup'un değil, hepimizin ortak gururudur" şeklinde konuştu.

"Yerli ve milli üretimi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Son yıllarda demiryolu sektöründe yerli ve milli üretimi artırmak için önemli adımlar atıldığını, Türkiye'nin bu alanda uluslararası standartlara uygun vagon üretim tesisleri kurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Demiryolu taşımacılığı, hem yolcu hem de yük taşımacılığında stratejik bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Biz, bu sektörde yerli ve milli üretimi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle vagon üretiminde, uluslararası standartlarda üretim yapabilen tesisler kurduk ve bu kapasitemizi her geçen gün genişletiyoruz. TÜVASAŞ gibi kurumlarımız, yerli ve milli tren setleri üretiminde öncü bir rol üstleniyor. Demiryolu sektöründeki yerli üretim hamlelerimiz, yalnızca teknolojik gelişim değil, aynı zamanda istihdam açısından da büyük fırsatlar oluşturuyor. Bu gibi yatırımlar vatandaşımıza iş imkanı sağlayarak ekonomimize doğrudan katkı sunuyor."

Yeni açılan fabrikanın, Türkiye'nin demiryolu sektöründeki yerli üretim kapasitesini artıracağını ifade eden Yılmaz, bunun ulusal şebekelerde ve yüksek güç gerektiren demiryolu taşıtlarında enerji tasarrufu sağlayacağını da sözlerine ekledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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