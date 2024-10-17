Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'teknoloji' vurgusu: "Bağımsız olmayan ülkeler güçlü olamaz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Özellikle Orta Doğu'da bölgemizde yaşanan gelişmeler, yine Kuzey'imizde yaşanan çatışmalar ve savaşlar bize bir kez daha şunu göstermiştir ki teknolojik olarak bağımsız olmayan, güçlü bir üretim altyapısı olmayan ülkelerin, siyasi olarak da uluslararası ilişkiler anlamında güçlü bir konumda olması mümkün değildir" diyerek Türkiye'nin teknoloji hamlesindeki kararlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde, Aykal Demiryolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası'nın açılış törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin demiryolu sektöründe bakım ve onarım kapasitesini artıran bu tesisin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Bugün Kırıkkale Kılıçlar'dan yerli ve milli üretim hamlemize güçlü bir katkıya birlikte şahitlik ediyoruz. Bu fabrikanın hem şehrimize hem de bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Üretim, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin güvencesidir"

Bir milletin üretimle kalkınıp gelişeceğini ve refah seviyesini artırabileceğini vurgulan Yılmaz, "Bir millet, ancak üretimle kalkınır-gelişir ve refah düzeyini artırabilir. Biz, üretimi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görmüyoruz; üretim, aynı zamanda 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin en önemli güvencesidir. Ayrıca Türkiye, teknoloji geliştirme kabiliyetinin sadece kalkınma değil, aynı zamanda tam bağımsızlık açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu yaşayarak görmüş bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

"Üretimde, teknolojide, çok daha güçlü bir noktaya gelmek durumundayız"

Yılmaz, özellikle Orta Doğu'da ve kuzeyde yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "Özellikle Orta Doğu'da bölgemizde yaşanan gelişmeler yine Kuzey'imizde yaşanan çatışmalar savaşlar bize bir kez daha şunu göstermiştir ki teknolojik olarak bağımsız olmayan, güçlü bir üretim altyapısı olmayan ülkelerin, siyasi olarak da uluslar arası ilişkiler anlamında da güçlü bir konumda olması mümkün değildir. Dolayısıyla tam bağımsızlık için hem ülkemizin hem milletimizin güvenliği için hem de refahımızın artması için mutlaka üretimde teknolojide çok daha güçlü bir noktaya gelmek durumundayız" dedi.

"Katma değeri yüksek bir ekonomi inşa etmemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek bir ekonomi politikası izlediklerini belirterek, "Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüksek teknolojiyi katma değeri hedefleyen bir ekonomi politikamız var. Katma değeri yüksek bir ekonomi inşa etmemiz gerekiyor. Bu konuları 12. kalkınma planımızda orta vadeli planımızda çok daha detaylı bir şekilde ifade etmiş durumdayız" diye konuştu.

"HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı büyük ilgi gördü"

Sanayi ve stratejik alanlarda yüksek katma değerli yapısal dönüşümlerin önemine değinen Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sanayi de stratejik alanlarda yüksek katma değeri ön plana alan yapısal dönüşümler üzerinde de hep birlikte çalışıyoruz. Yüksek teknoloji odaklı yeni yatırımlar için yeni teşvik mekanizmalarını da devreye alıyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı ile stratejik ve teknolojik yatırımlar için uzun vadeli, uygun şartlarda finansman imkanı sunuyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Ar-Ge'den seri üretime kadar bütüncül bir destek sistemi oluşturuldu. Türkiye'nin dört bir tarafında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerine desteklerimiz sürüyor. Yine geçtiğimiz aylarda HIT-30 dediğimiz Yüksek Teknoloji Yatırım Programını Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat ilan etti."

"Türkiye'nin bu alanda küresel yatırımların odağı olacağını gösteriyor"

Konuşmasında, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inanan yerli ve yabancı yatırımcılara teşekkür eden Yılmaz, "Yerli ve yabancı yatırımcıların programa gösterdiği ilgi, Türkiye'nin bu alanda küresel yatırımların odağı olacağını gösteriyor. Uzun soluklu olarak gördüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi'nde en büyük destekçimiz girişimci ve yenilikçi iş dünyamızdır. Türkiye'nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapan tüm iş insanlarına bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmanın ardından imalat ve montajları Aykal Grup AŞ tarafından, sertifikalandırma tip onay ve tescil işlemleri Certifer Türkiye tarafından gerçekleşecek olan CRRC Shandong Lisanslı 600 yük vagonu için imza töreni gerçekleştirildi ve tesisin açılışı yapıldı. Daha sonrasında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, edilen duanın ardından fabrikanın açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fabrika açılışı öncesinde Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mehmet Makas tarafından karşılanan Yılmaz, polis mangasını selamladıktan sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra basına kapalı olarak toplantı yaptı. - KIRIKKALE