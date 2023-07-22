Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırı sonucu hayatını kaybeden HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'e rahmet dileyerek, "Menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden HÜDA-PAR Adana İl Sekreteri Sn. Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan İl Başkanı Sn. Salih Demir'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" ifadelerinde bulundu.