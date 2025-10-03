Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sumud Filosuna Destek

Sumud Filosunun çabalarını yürekten selamladığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "O Sumud Filosuna binenler insanlığın ortak vicdanının tercümanı oldular. Ellerinde bir silah yok. Sadece orada açlığın bir silah olarak kullanıp, bebekleri ve sivil halkı katleden bir yönetim karşı bir duruş sergiliyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programları kapsamında Bingöl'e geldi. İlk olarak Bingöl Üniversitesi akademik yıl açılışına katılan Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en gelişmiş teknoloji ve bilimlerine sahip toplumların en büyük katliamlarına imza atabildiğini aktaran Yılmaz, "Demek bilgi ve teknoloji tek başına yetmiyor. Bilim ve teknolojiyi erdemle, ahlakla, adaletle buluşturmadığınız sürece bu bilim ve teknoloji zulüm aracına dönüşebiliyor. İnsanlara daha çok zulüm ve eziyet etmenize bir araç haline dönüşebiliyor. Dolasıyla biz hem donanımlı hem de erdemli nesiller yetiştirmek zorundayız. İkisini bir arada yapmak durumundayız. Bunu yapmadığımız sürece Gazze'de gördüğümüz manzaralar karşısında kalırız. Geçmişte yine Nazi Almanyası'nın yaptıklarının da bunun bir örneği. O dönemde Yahudi halkına o zulümler yapılıyordu şimdi maalesef İsrail, Gazze'de ve Filistin'de yaşayanlara yapıyor. Dolasıyla bilim ve teknoloji tek başına yeterli değil, bunun yanına mutlaka insani değerleri koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Bu anlamda Sumud Filosunun çabalarını da hepinizi bir temsilcisi olarak yürekten selamlıyorum. O Sumud Filosuna binenler insanlığın ortak vicdanının tercümanı oldular. Ellerinde bir silah yok. Sadece orada açlığın bir silah olarak kullanıp, bebekleri ve sivil halkı katleden bir yönetim karşı bir duruş sergiliyorlar. Gazze'deki insanlara gıda ve bebeklere mama götürüyorlar. Böyle bir filoya yapılan barbarca saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. En güçlü şekilde kınıyoruz ve lanetliyoruz. Biran önce de orada gözaltına alınan insanların serbest bırakılmasını ve ülkelerine sağ salim geri dönmelerini bekliyoruz. Diğer yandan uzun bir zamandır devam eden bu soykırımın ve zulmün sona ermesini, ateşkesin sağlanmasını, insanı yardımların kesintisiz ve yeterli bir düzeyde Gazze halkına ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye olarak da buradan en güçlü desteği veriyoruz. Cumhurbaşkanımızda gür bir şekilde Filistin davasını tüm platformlarda savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman barıştan ve diplomasiden yana olduk. Zulmün karşısında mazlumun yanında olduk. Filistin özgürleşene kadar, bu zulümlerden kurtuluncaya kadar bu tavrımız sürdüreceğiz" diye konuştu. - BİNGÖL