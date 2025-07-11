Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bosnalı kardeşlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. İnsanlığın kan ağladığı bu kara günü asla unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

11 Temmuz 1995'te, "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da, dünyanın gözü önünde 8 binden fazla masum Boşnak sivilin, Sırp güçleri tarafından sistematik biçimde katledildiğini anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"30 yıl geçti. Acısı dinmedi, utancı silinmedi. Bu soykırım modern çağın en büyük insanlık suçlarından biri olarak hafızalara kazındı. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bosnalı kardeşlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. İnsanlığın kan ağladığı bu kara günü asla unutmayacağız, unutturmayacağız."