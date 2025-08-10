Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sındırgı Depremi Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti ve gereken çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı

Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.