Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sındırgı Depremi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti ve gereken çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika