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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Siber Savunma Başkanlığı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Siber Savunma Başkanlığı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siber Savunma Başkanlığının kurulması için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ihtiyaç olduğunu belirtti ve hazırlıkların olgunlaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siber Savunma Başkanlığının kurulması ile ilgili, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor. Her ikisi konusunda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM grup toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, Siber Savunma Başkanlığının kurulması ile ilgili, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor. Her ikisi konusunda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda. Şu anda epeyce yoğunluk var meclisimizde. Meclisimizin uygun olduğu bir takvimde gündeme gelecektir. Biraz meclisin takvimine bağlı" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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