Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan pilotlar için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.