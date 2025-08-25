Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "1071'de Malazgirt'te başlayan kutlu yürüyüş, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde aynı inançla sürdü. Millet olarak bugün de aynı ruhla 2053 ve 2071 hedeflerimize ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında Sultan Alparslan'ı, şanlı ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 1071'de Malazgirt'te başlayan kutlu yürüyüş; İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde aynı inançla sürdü. Millet olarak bugün de aynı ruhla 2053 ve 2071 hedeflerimize ilerliyoruz. Rabb'im birliğimizi daim, yolumuzu açık eylesin."