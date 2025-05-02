Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem
Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı
'Şeytanın bacağını kırdık' diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

"Şeytanın bacağını kırdık" deyip günlük üretim miktarını paylaştı
Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Beşik gibi sallanan Kütahya'da bir korkutan deprem daha

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sağlam devlet, saygın gelecek. Yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının açılışını gerçekleştiriyoruz. KKTC'nin egemenlik nişanesi ve kurumsal kapasitesine güç katacak bu önemli eserlerin açılışına, milli birlik ve kardeşliğimizin coşkusuna ortak olmak üzere tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi bekliyoruz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.